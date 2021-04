Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

355 milionów złotych zysku ma Grupa Azoty za ubiegły rok.

- To był trudny rok ze względu na epidemię koronawirusa. Grupa Azoty sprzedała produkty za ponad 10 miliardów złotych - mówi prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.



- Osiągnięte wyniki, to przede wszystkim efekt utrzymania popytu w kluczowym segmencie, czyli nawozowym. W przypadku segmentu tworzyw prognozujemy, że wraz z końcem pandemii sytuacja powróci do równowagi, a popyt będzie wzrastał - dodaje Hinc.



Grupa Azoty to m.in. Zakłady Azotowe w Tarnowie, Puławach i Zakłady Chemiczne Police. Grupa prowadzi największą inwestycję w historię polskiej chemii. Na półmetku jest już budowa fabryki polimerów w Policach.