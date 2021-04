Terminal kontenerowy w Świnoujściu. Czas poznać inwestora

Terminal kontenerowy ma powstać w porcie zewnętrznym na wschód od falochronu wschodniego terminala LNG. Fot. Paweł Płocharski [Radio Szczecin/Archiwum]

W piątek poznamy firmy bądź firmę, która chce wybudować i użytkować głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu.

O godzinie 10 w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście nastąpi otwarcie ofert. Inwestorzy mieli czas od października ubiegłego roku, aby przygotować się do postępowania. Firma, która wygra będzie musiała wybudować terminal na wschód od gazoportu przystosowany do obsługi największych wchodzących na Bałtyk kontenerowców.



Wartość inwestycji szacuje się od 3 do 5 miliardów złotych. Będzie to drugi - po gdańskim DCT terminal - który może obsługiwać tak duże jednostki. Po otwarciu ofert rozpoczną się ich analizy i rozmowy z inwestorami.