Wypadek koło Stargardu. Ranni i zablokowana droga

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Pięć osób rannych, w tym kierowca - ciężko - taki jest bilans wypadku, do którego doszło przed południem na krajowej 10. Z nieznanych na razie przyczyn - w miejscowości Morawsko przy ulicy Szczecińskiej, bus wjechał w barierę energochłonną.

Jeden z rannych mężczyzn, kierowca był zakleszczony w pojeździe, wydostali go strażacy -

mówi Paulina Heigel, rzeczniczka zachodniopomorskiego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Ostatecznie pięć osób zostało poszkodowanych. Wszyscy to dorośli mężczyźni. Mieli różne obrażenia. Głównie obrażenia głowy, barków, kończyn. W najcięższym stanie był jeden z mężczyzn z urazem głowy i klatki piersiowej. On został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. Pozostała czwórka pacjentów została przetransportowana karetkami do szpitali.



Na miejscu wciąż są utrudnienia. Droga w kierunku Szczecina jest zablokowana. Policja kieruje na objazd przez Motaniec, Niedźwiedź i Zdunowo.