Przez oszustów straciła oszczędności życia

Fot. pixabay.com / arembowski (CC0 domena publiczna)

Seniorka z Koszalina padła ofiarą dwóch kobiet, które podawały się za pracownice Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 85-latka straciła 20 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło w czwartek.

Według relacji seniorki, do jej mieszkania zapukały dwie kobiety mówiąc, że są z ZUS-u. Miały ją zbadać i zmierzyć ciśnienie. Robiła to jedna z kobiet, w tym czasie druga przeszukała szafkę i znalazła pieniądze. Oszustek nie udało się na razie zatrzymać.



Policja apeluje do seniorów o ostrożność przypominając, by nie wpuszczać do domu nieznajomych, a pieniądze najlepiej trzymać na koncie w banku.