Politycy PiS-u apelują do totalnej opozycji ws. Funduszu Odbudowy [ZDJĘCIE]

Apelują do totalnej opozycji o rozsądek, podkreślają, że unijny Fundusz Odbudowy ma służyć rozwojowi Polski, niezależnie od barw partyjnych.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu zwracają uwagę, że mowa o 770 miliardach złotych na rozwój kraju w perspektywie nie jednej kadencji, a wielu lat - mówił zachodniopomorski wojewoda Zbigniew Bogucki.- Ci, którzy mówią o Polexicie, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej, de facto brakiem zgody, brakiem współpracy, chcą Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić i chcą Polaków pozbawić 770 miliardów złotych - tłumaczył Bogucki.Poseł Leszek Dobrzyński podawał konkretne przykłady, ile mogą stracić lokalne samorządy. - Czy stać nas na to, żeby na przykład powiat myśliborski, orientacyjnie stracił 1 miliard 300 milionów złotych?Lekarz z zawodu, poseł Czesław Hoc podkreślał, że to także pieniądze na poprawę jakości leczenia. - 4,3 miliardy euro jest przeznaczonych w Krajowym Planie Odbudowy na służbę zdrowia. To jest blisko 20 miliardów złotych.Codzienny spór polityczny to jedno - a dobro kraju to drugie - apelował do PO, Artur Szałabawka. - To nie jest gierka polityczna, to są losy naszego kraju.Unijny Fundusz Odbudowy muszą ratyfikować parlamenty wszystkich krajów wspólnoty. Jeszcze w grudniu szef PO zapewniał, że jego partia jest "gwarantem" przyjęcia tego programu. Teraz PO tłumaczy, że nie chce, aby te pieniądze "nietransparentnie" wydawał PiS.