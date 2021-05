Śledztwo po profanacji w Myśliborzu

Jest śledztwo w sprawie dewastacji figury św. Faustyny i rzeźby Jezusa przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu.

W nocy z czwartku na piątek nieznani sprawcy odrąbali głowę figurze św. Faustyny i podziurawili figurę Jezusa. Jak mówi starszy aspirant Łukasz Niewiński, z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu, funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z terenu przy Sanktuarium.- Policja dowiedziała się o tym po nagłośnieniu w mediach społecznościowych. Wcześniej nikt nie złożył stosownego zawiadomienia. Po tej informacji nawiązaliśmy kontakt z proboszczem tego kościoła. Aktualnie są prowadzone czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie okoliczności tego zdarzenia - mówi Niewiński.Ksiądz Janusz Zachęcki, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża i kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia mówi, że na uszkodzone figury, natknęły się siostry ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego.- Zdziwienie, zaskoczenie, oburzenie. To dotyka miejsca kultu Miłosierdzia Bożego, gdzie ludzie stają, modlą się. To smutne wydarzenie - przyznaje Zachęcki.Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu jest miejscem kultu znanym w całej Polsce. O kościele w Myśliborzu, przy którym powstanie Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego pisała w "Dzienniczku" św. Faustyna. Miejsce to w latach 50. odwiedził także błogosławiony ks. Michał Sopoćko.