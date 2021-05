Symboliczna kara za wulgarny baner na jednej z kamienic

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

100 złotych - taką grzywną został ukarany mężczyzna, który pół roku temu na jednej z kamienic w Szczecinie wywiesił baner z wulgarnym, nieocenzurowanym słowem.

Kilkumetrowy napis widzą m.in. kierowcy wyjeżdżający z miasta Trasą Zamkową.



W ubiegłym roku, właściciel baneru nie przyjął mandatu wystawionego przez strażników miejskich - chodziło o artykuł 141. Kodeksu Wykroczeń, który mówi m.in. o umieszczaniu w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku.



Kara za ten czyn to nagana, grzywna do 1500 złotych lub ograniczenie wolności.



- Sprawą zajął się sąd - poinformował, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie sędzia Tomasz Szaj. - Pan został uznany za winnego umieszczenia baneru z nieprzyzwoitym napisem. Wymierzono karę grzywny w wysokości 100 zł.



Jak się okazuje, napis nadal wisi. - Przepisy Kodeksu Naruszeń nie uprawniają sądu do nakazania usunięcia takiego napisu - dodał Szaj.



Czy wyrok się uprawomocni - to będzie wiadomo za kilka dni, Ukarany mógł go zaskarżyć do 6 maja - także za pośrednictwem poczty. Na razie żadna korespondecja od sprawcy nie wpłynęła.