Koronka do Miłosierdzia przed zdewastowanymi figurami w Myśliborzu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przyjechaliśmy po to, aby odpowiedzieć na to co się stało w sposób chrześcijański, modlitwą a nie agresją - powiedział w przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Polityk wraz z parlamentarzystami i mieszkańcami odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego w miejscu, gdzie w ubiegłym tygodniu nieznani sprawcy zdewastowali figury św. Faustyny i Jezusa.- To jest tym bardziej niezrozumiałe zachowanie, że mamy do czynienia z polską świętą, która mówiła o miłosierdziu. Można powiedzieć, że za jej sprawą poznał je cały świat. Święty Jan Paweł II wprowadził świętą miłosierdzia, kanonizował św. siostrę Faustynę. Tym bardziej jest to przykre, że tutaj, na polskiej ziemi, w naszym województwie, dzieją się takie rzeczy - mówił wojewoda zachodniopomorski.Poseł Leszek Dobrzyński dodał, że napaści na miejsca kultu zdarzają się coraz częściej. W ostatnią niedzielę do profanacji doszło także w szczecińskiej Katedrze.- Dlatego apelujemy do wszystkich osób, z jednej strony odpowiedzialnych, tych które są rozpoznawalne w społeczeństwie, które pełnią jakiekolwiek funkcje, o zrobienie wszystkiego, żeby ta sytuacja z która mamy do czynienia, a więc ataków na miejsce kultu, po prostu zniknęło - mówił Dobrzyński.Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu jest miejscem kultu znanym w całej Polsce. Nieznany sprawca odciął głowę figurze św. Faustyny a rzeźbę Jezusa podziurawił.