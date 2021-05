Profanacja w Myśliborzu. Jest zatrzymany i są zarzuty

Policja zatrzymała sprawcę zniszczenia figur Jezusa i św. Faustyny przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu.

Sprawca jest znany policji, w przeszłości był wielokrotnie karany za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i zakłócanie spoczynku nocnego - mówi starszy aspirant Łukasz Niewiński z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu.



- Sprawca został zatrzymany w dniu 10 maja, dzień później 25-latek po zatrzymaniu usłyszał zarzut uszkodzenia mienia i został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu. Powyższe przestępstwo jest zagrożone przez Kodeks Karny karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - informuje Niewiński.



W nocy z czwartku na piątek, mężczyzna obciął głowę figurze św. Faustyny i podziurawił rzeźbę Jezusa. W czasie przesłuchania przyznał się do winy.



- Wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru i zakazu przebywania na terenie parafii, gdzie doszło do zdarzenia - dodaje Niewiński.



Szybkie zatrzymanie sprawcy było możliwe dzięki nagraniu z monitoringu, który jest przy sanktuarium.