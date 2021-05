Rower miejski wyjedzie na ulice najwcześniej we wrześniu

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Szczeciński Rower Miejski z kolejnym opóźnieniem. Miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne przesunęła termin otwarcia ofert przetargowych.

W efekcie w najbardziej optymistycznym wariancie rowery miejskiego systemu mogą wyjechać na ulice we wrześniu. Opóźnienia to wynik odwołania do przetargu, jakie złożył jeden z oferentów. Sprawę rozpatruje Krajowa Izba Odwoławcza.



Nie ma jeszcze terminu rozprawy. Z tego powodu po raz trzeci przesuwamy rozstrzygnięcie - mówił Wojciech Jachim, rzecznik NiOL.



- Nie mamy niestety na to wpływu, tak jak nie mamy wpływu na inflację czy ceny paliw. Nie mamy też wpływu na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej, więc musimy czekać - mówił Jachim.



Zarzuty do przetargu były cztery: m.in. konieczność zastosowania w rowerach 28-calowych kół. Zdaniem jednej ze spółek to naruszenie zasad wolnej konkurencji, ponieważ większość miejskich jednośladów ma koła mniejsze, bo 26 calowe.



Odwołanie wpłynęło do Izby w połowie kwietnia. Jak wyjaśnia w piśmie nadesłanym do naszej redakcji rzeczniczka Krajowej Izby Odwoławczej Katarzyna Prowadzisz - nie ma mowy o opóźnieniu, ponieważ od początku roku wpłynęło o 400 więcej odwołań niż wcześniej. Jednocześnie "skład osobowy Izby nie został rozszerzony, a na przestrzeni ostatnich lat powstały wakaty".