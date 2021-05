Finał Jarmarku na Jasnych Błoniach. Tłumy szczecinian [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tłumy mieszkańców odwiedziły w niedzielę Jarmark na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

Trzydniowa impreza miała dziś swój finał - na kilkudziesięciu stoiskach można było kupić jedzenie, ozdoby czy nawet fontannę do ogrodu.



- Jestem zdziwiona, że jest aż tylu ludzi. Odskocznia od tego, co było dotychczas. Są naturalne surowce, produkty i można kupić coś zdrowego - mówią mieszkańcy.



Podczas jarmarku, który trwa do godziny 19:00 prowadzona jest akcja charytatywna. Pieniądze zbierane są dla 9-miesięcznej Ingi z Przęsocina, która cierpi na SMA.