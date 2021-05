Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. ZWiK

Nie będzie wody w czwartek w nocy dla części mieszkańców centrum Szczecina. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakręci kurki około godziny 22.

Wystąpią przerwy w dostawie wody do mieszkań na obszarze wyznaczonym ulicami:



- Wyzwolenia pomiędzy Pl. Żołnierza Polskiego a ul. Piłsudskiego, Placem Hołdu Pruskiego i dalej przez ul. Roosevelta i fragmentem ul. Piłsudskiego do ul. Wyzwolenia



- Starego Miasta na ulicach: Małopolskiej, Komandorskiej, Wały Chrobrego, Admiralskiej, Wawelskiej, Starzyńskiego i Zygmunta Starego.



Przerwa w dostawie wody potrwa do godziny 6 w piątek. Spowodowana będzie pracami drogowymi i torowymi prowadzonymi w centrum Szczecina.

Przerwa w dostawie wody będzie dotyczyć wielu mieszkańców miasta - mówi Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.