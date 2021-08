Bawili się w policjanta i złodzieja. Rozkuwać musiała ich policja

Fot. KPP Pyrzyce

Do niecodziennej sytuacji doszło na komisariacie policji w Pyrzycach. Na komendę zgłosili rodzice z sześciolatkiem, który miał założone kajdanki na nogach i nie mógł ich rozkuć.

Cała sytuacja to efekt zabawy w złodzieja i policjanta, podczas której starszy brat skuł kajdankami młodszego, nie wiedząc, że do nich nie ma kluczyków.



O całej akcji rozkucia chłopca przez policjanta opowiada Marcelina Rusin, rzecznik policji w Pyrzycach.



- Starszy z chłopców obezwładnił swojego brata zakładając mu na nogi kajdanki. Jednak gdy przyszło do ich zdjęcia, pojawił się problem, bo okazało się, że nie ma do nich kluczyków. Z opresji wybawił ich dzielnicowy. Za pomocą swojego kluczyka od kajdanek otworzył je na nogach chłopca i go uwolnił - mówiła Rusin.



Zamiast wyciągniętych konsekwencji, chłopcy dostali drobne upominki od policjantów.