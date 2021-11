13-letnia Claudia ze Szczecina odnaleziona. Dziewczyna była na terenie Niemiec.

Policjanci na ślad nastolatki trafili w środę, a w czwartek doszło do przełomu w sprawie i udało się do niej dotrzeć. Teraz trwają formalności, które pozwolą jej na powrót do rodziny. Najprawdopodobniej w Szczecinie będzie już w sobotę.Mama Claudii w rozmowie z reporterem Radia Szczecin bardzo dziękuje wszystkim, którzy pomogli w odnalezieniu jej córki, szczególnie policji.- Chciałabym wszystkim policjantom bardzo podziękować za pomoc. Jestem wdzięczna, że moja córka się odnalazła, bo może już nigdy bym jej nie zobaczyła. Jeszcze raz z całego serca wszystkim policjantom bardzo dziękuję, za odnalezienie i pomoc - mówi matka.Claudia wyszła z domu w nocy z 3 na 4 listopada i od tamtej pory nie było z nią kontaktu.