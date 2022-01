Kruszwil o Kamerzyście: padł ofiarą mediów

Fot. Youtube/Lord Kruszwil

Internet go znudził, bycie aktywnym youtuberem wiązało się z dużym stresem - Marek Kruszel, czyli "Kruszwil" dla Radia Szczecin zdradza, czym dziś się zajmuje.

Youtuber ze Szczecina karierę rozpoczął w 2017 roku. Prowadził kanał "Lord Kruszwil". Zasłynął kontrowersyjnymi filmami. Chwalił się w nich luksusowym życiem. Problemy pojawiły się, gdy opublikował film, w którym namawiał małoletniego chłopaka do łapania kobiet za pośladki.



Marek Kruszel nie chce zdradzać, czym się teraz zajmuje. Jak dodaje, nie ma to wiele wspólnego z internetem. Jak ocenia, teraz większość youtuberów to patoyoutuberzy, bo tak oceniają ich media.



- Na każdego youtubera znajdzie się coś, co media mogą opisać i dopisać do tego "pato". Praktycznie wszyscy youtuberzy, których ja znałem, jak zaczynałem cztery lata temu, w większości oni poodchodzili, bo myślę, że im się nie podoba takie nazywanie. Mnie to też trochę rusza, bo to nie jest nic przyjemnego słyszeć o sobie w taki sposób - powiedział Kruszel.



"Kruszwil" współpracował między innymi z "Kamerzystą", który stanął przed sądem po tym, jak w internecie opublikował film, w którym miał zmuszać niepełnosprawnego umysłowo chłopaka do wykonywania upokarzających zadań.



- "Kamerzysta" padł ofiarą mediów - komentuje Marek Kruszel. - Z racji tego, że współpracowałem kiedyś z "Kamerzystą" to wydaje mi się, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej niż opisały to media, aczkolwiek na ten moment nie znamy wyroku, nie znamy także szczegółów tej sprawy i za bardzo nie możemy chyba o tym rozmawiać i nie chcę też nikogo oceniać.



Obecnie Marek Kruszel przygotowuje się do walki. Wystąpi podczas gali Prime MMA. Jego przeciwnikiem będzie "Kamerzysta". Walka odbędzie się 19 lutego.