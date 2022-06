Jego pasją są patyczaki. Ma ich ponad sto! [ZDJĘCIA]

Ma ich sto, choć moda na te - bardzo specyficzne i prawdopodobnie najtańsze na świecie - zwierzęta domowe, minęła dawno temu. Hodowca ze Szczecina Krzysztof Dzik jest jednym z zaledwie kilku w Polsce, którzy w swoich terrariach (w salonie i kuchni), posiadają patyczaka nowego, niedawno odkrytego gatunku.

Z Krzysztofem Dzikiem rozmawiała dziennikarka Radia Szczecin Anna Łukaszek.Tutaj jest Heteropteryx dilatata jest bardzo duży, tylko potrafi czasami mocno ścisnąć, ponieważ ma duże kolce na odnóżach. Mam tu też takie patyczaki co mają ponad 40 centymetrów długości, jedne z najdłuższych na świecie.Skąd one pochodzą?Ten żółty jest z Malezji.A te największe na świecie?Największe pochodzą z okolic Singapuru i Chin.Skąd się u Pana wzięło to hobby? Patyczaki były modne, ale kiedyś.Kolega kiedyś do szafy włożył swoje i o nich zapomniał i przyniósł je do mnie i jakoś tak wyszło. Ten kolczasty - Taraxipus - odkryty został dopiero bodajże w 2020 roku, to bardzo rzadki gatunek. Podejżewam, że posiada go kilka osób w Polsce. Zdobyłem go na e-Bay'u.Patyczaka można kupić za ok. 2 zł. Pan Krzysztof trzyma je w mieszkaniu na osiedlu Zawadzkiego.