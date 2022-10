Trener karate z zarzutem molestowania podopiecznej

Fot. pixabay.com / innamykytas

Trener sztuk walki z Kołobrzegu w areszcie. Odpowie za molestowanie swojej niepełnoletniej podopiecznej.

Chodzi o Waldemara D., założyciela jednej z kołobrzeskich szkół karate. Prokuratura jest oszczędna w przekazywaniu informacji. Potwierdza natomiast, że trener został zatrzymany i usłyszał zarzut z zakresu przestępstw popełnionych na tle seksualnym na osobie małoletniej.



Według nieoficjalnych informacji Waldemar D. miał zachowywać się nieobyczajnie wobec dziewczynki, która uczestniczyła w jego zajęciach.



Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o trzymiesięczny areszt. Został on uwzględniony i mężczyzna już trafił za kraty. Nie przyznaje się jednak do winy.



Jednocześnie prokuratura wraz z policją prowadzi dalsze czynności w tej sprawie, pod kątem ewentualnych innych poszkodowanych. Osoby, które mają istotne informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z kołobrzeską komendą policji.