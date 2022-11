Meksykanin w Szczecinie. "Będę miał rozdarte serce"

We wtorek reprezentacja Polski zagra swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w Katarze. Biało-Czerwoni o godzinie 17 zagrają o pierwsze punkty w grupie C z Meksykiem. W Szczecinie przed telewizorami będą kibicować również Meksykanie mieszkający w naszym mieście.

Jednym z nich jest Alberto Lozano, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskiego, który ma rozdarte serce.Jak dodaje Lozano, wielu jego przyjaciół z Meksyku interesuje się jutrzejszym meczem z Polską. - Będę przeszczęśliwy, jak to będzie remis. Myślę, że połowa mojego serca będzie kibicować Meksykowi, a połowa Polsce - przyznaje Lozano.Rywalami Polaków w grupie C - oprócz Meksykanów - będą również Saudyjczycy i Argentyńczycy. - Meksykanie wysłali do mnie wiadomości, że wspierają też Polskę i że będzie to trudny mecz i są ze mną. Wiadomo, że grzecznościowo - powiedział Lozano.Zakończył się właśnie drugi mecz mundialu w Katarze. Anglia pokonała Iran 6:2. Jeszcze w poniedziałek Holandia zagra z Senegalem, a później USA z Walią.