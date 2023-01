WOT ćwiczy w Trzebiatowie. 14. Brygada przygotowuje się do zawodów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: K.Kozioł [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ewakuacja rannego z pola walki, pokonywanie przeszkód, przepychanie 7-tonowego stara, wyznaczanie azymutu - tak w sobotę ćwiczyli żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Trzebiatowie.

Celem treningu było przygotowanie do ogólnopolskich zawodów WOT - mówi ppłk Rafał Gułajewski, dowódca 142. Batalionu Lekkiej Piechoty w Trzebiatowie. - Żołnierze budują dziś prace w zespole, atmosferę i przygotowują do zawodów użyteczno-bojowych.



Mogłoby się wydawać, że przepychanie 7-tonowego auta będzie najcięższym zadaniem - mówi porucznik Piotr Pierzak. - Okazało się jednak, że jak mieli pokonać wysoką przeszkodę terenową w sekcji, to sprawiło im sporo trudności. Jak to zrobić? Czy silny na końcu, czy na początku? Trzeba wziąć pod uwagę, że mamy dużo kobiet, a ich siła, nie oszukujmy się, jest trochę mniejsza. Byliśmy świadkami fajnego przejścia tej przeszkody przez fajne pomysły dowódcy sekcji.



Ogólnopolskie zawody użyteczno-bojowe odbywają się co się roku między brygadami WOT. Po raz pierwszy weźmie w nich udział 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej.