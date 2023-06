Arkonka - zimna woda nie odstrasza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Bez wielkich tłumów w weekend na szczecińskiej Arkonce, ale i tak miłośników kąpieli nie brakowało. W czwartek wystartował sezon na kąpielisku. Pomimo 22 stopni Celsjusza woda jest jednak chłodna.

- Pływam sobie na kółku. - Woda jest okrutnie zimna, póki co, nogi są czerwone od tej wody. - Dziecku się podoba, jest super, woda troszkę zimna. - Pierwszy raz na Arkonce w tym sezonie, w radiu usłyszałem, że już jest otwarta - mówią odwiedzający. - Woda ma 17 stopni, jeżeli ktoś lubi chłodniejszą wodę, to będzie się doskonale bawił. Osoby ciepłolubne będą musiały jeszcze poczekać - mówi ratownik z kąpieliska.



Arkonka jest otwarta codziennie od 10 do 19. Sezon na pozostałych szczecińskich kąpieliskach, Głębokim, Dąbiu i Dziewokliczu ruszy w połowie czerwca.