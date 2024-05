Kradł kable, zobaczy kraty

W plecaku miał przewody elektryczne. Kradnąc je zakłócił działanie części linii kolejowej. źródło: https://pixabay.com/pl/1031982/Bru-nO Bru-nO/CC0 - domena publiczna

Ukradł siedem metrów kabli kolejowych - teraz zasiądzie na ławie oskarżonych.

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w listopadzie ubiegłego roku wyciął przewody sterownicze na stacji Szczecin-Turzyn - ich wartość to około 2 tys. zł.



Mężczyznę zatrzymali policjanci, gdy ten odginał element infrastruktury kolejowej w okolicy ulicy Kordeckiego. W plecaku miał przewody elektryczne. Kradnąc je zakłócił działanie części linii kolejowej.



Usłyszał zarzut zamachu na urządzenia infrastruktury i kradzieży - przyznał się do tych czynów. To nie pierwsze jego problemy z prawem - był wcześniej wielokrotnie karany.



Grozi mu do ośmiu lat więzienia.