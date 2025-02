Kościół modli się o zdrowie papieża. Szczecinianie są też w Rzymie

Fot. Archiwum prywatne

Cały Kościół modli się o zdrowie papieża Franciszka. Od wtorku wierni odmawiają Różaniec na placu św. Piotra, są wśród nich także mieszkańcy Szczecina. Ale modlitwy trwają także w Polsce i na Pomorzu Zachodnim.

Ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Szczecinie podkreśla, że za Ojca Świętego modli się cały świat, Rzym, ale też archidiecezja szczecińsko-kamieńska.



- Ksiądz arcybiskup Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński, poprosił, aby w czasie wszystkich mszy świętych i nabożeństw, sprawowanych w kościołach archidiecezji, była zanoszona modlitwa o rychły powrót do zdrowia papieża Franciszka - informuje ks. dr Łuszczek.



Szymon Jurksztowicz ze Szczecina jest w Rzymie i w poniedziałek wieczorem modlił się za papieża Różańcem na Placu św. Piotra.



- Nie widać żadnej paniki, widać tylko skupienie modlitewne, jakąś troskę o Kościół. Myślę, że to wielka radość, że jako zwykli katolicy, możemy również włączyć się w modlitwę za Piotra naszych czasów - przyznaje Jurksztowicz.



Do modlitwa za papieża wezwał też Episkopat Polski.



