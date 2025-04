"Woda staje się elementem naszego bezpieczeństwa"

Coraz mniejsza ilość opadów i coraz dłuższe okresy suszy zmuszają nas do podejmowania zdecydowanych działań - mówi prof. Adam Tański z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Naukowiec z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa szczecińskiej uczelni wyjaśnia, że woda staje się elementem naszego krajowego bezpieczeństwa, a jednym ze sposobów przeciwdziałania suszy jest retencjonowanie jej w górnych odcinkach rzek.- Powinniśmy ten problem rozwiązywać strategicznie przez długi czas, łapać tę wodę - dosłownie - w miejscach, gdzie pojawiają się opady. Na terenach źródliskowych, tam, gdzie rzeki mają swój początek, powinniśmy ją retencjonować - tłumaczy prof. Tański.W ramach działań proekologicznych w tym roku rolnicy będą mogli otrzymać refundację do upraw znajdujących się na glebach torfowych, gdzie przez dłuższy czas zalega woda. Torfowiska to nasze dobro narodowe - dodaje.- To zaleganie wody przede wszystkim nawadnia, przytrzymuje tę wodę na później. Dotyczy to głównie torfowisk. To jest właśnie ta gąbka, która w okresie suszy potrafi zasilać nawet najmniejsze rzeki - zaznacza naukowiec.Woda w uprawach rolniczych i w gospodarce rybackiej była tematem Forum Rybackiego, które odbyło się w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Więcej do posłuchania na stronie programu Na Szczecińskiej Ziemi