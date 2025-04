Są środki na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Prawie dwa tysiące przyłączy wodno-kanalizacyjnych i czterdzieści kilometrów sieci wodociągowej ma być wybudowane albo wyremontowane w Zachodniopomorskiem.

Pieniądze będą pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy. Środki na poprawę jakości wody popłyną do dziewięciu gmin, dwóch przedsiębiorstw usług komunalnych i do elektrociepłowni Rosnowo.



Przyłącza wody w Mielęcinie nie były modernizowane od 40 lat - mówi zastępca burmistrza gminy Człopa Elżbieta Drab: - Tam jest Azbest, tam jest cała tablica Mendelejewa, bo kiedyś przecież - tak naprawdę - budowało się z tego, co było pod ręką, co było dostępne. Dzisiaj w ogóle z tych materiałów już się nie buduje.



W Międzywodziu mieszkańcy mogą liczyć na kompleksową usługę - podkreśla burmistrz Dziwnowa Łukasz Dzioch: - Tam, gdzie doprowadzamy wodę od razu odbieramy kanalizację. Nie zostawiamy ludzi ze zbiornikami bezodpływowymi, bo to jest później problem, mamy obszary Natury 2000, więc dbamy o przyrodę, szanujemy zasoby, czyli wodę i odbieramy ścieki, żeby je oczyścić.



Na świeżą, czystą wode mieszkańcy regionu będą mogli liczyć najpóźniej do końca listopada. Pula wsparcia w ramach projektu to ponad 50 milionów złotych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas