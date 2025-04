"Jesteśmy najlepszym oddziałem psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zajęcia z alpakoterapii, warsztaty cyrkowo-żonglerskie, nowoczesne sale do terapii grupowej i indywidualnej - to niektóre zmiany, jakie można dostrzec na otwartym właśnie wyremontowanym Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej szczecińskiego szpitala „Zdroje".

Edycja tekstu: Michał Król

Ten oddział to nie tylko mury, to przede wszystkim pacjenci - zapewnia Joanna Biskupska, zastępca lekarza kierującego Oddziałem.- Mamy tutaj możliwość korzystania z dogoterapii, alpakoterapii, zajęć muzycznych, relaksacyjnych, kulinarnych oraz sportowych. Także naprawdę komfort zdrowienia i dochodzenia do siebie się istotnie poprawia - mówi Biskupska.Na remont przeznaczono 8,5 mln zł. Pozyskano je z Ministerstwa Zdrowia. Modernizacja oddziału to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kompleksową opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży - wyjaśnia dyrektor placówki Łukasz Tyszler.- Już pewnie pojutrze cały oddział będzie pełen. Natomiast z drugiej strony cieszę się, że mamy dobre warunki i świetną kadrę. Jesteśmy naprawdę najlepszym oddziałem psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce - mówi Tyszler.Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej szpitala „Zdroje” jest jedynym tego typu ośrodkiem w regionie. Przyjmuje pacjentów nie tylko z województwa zachodniopomorskiego. Dysponuje trzydziestoma sześcioma miejscami.