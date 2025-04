Wydłużenie świąt to jeden z powodów kolejek w Centrum Krwiodawstwa [ZDJĘCIA]

Masło orzechowe, czekolady, bilety na mecze piłkarskie, ale i... dwa dni wolne w pracy - na takie przywileje mogą liczyć ci, którzy chcą i mogą oddać krew.



- Przed świętami zawsze obserwujemy, że jest dużo osób, które chcą przyjść i oddać krew. Ta chęć pomocy innym to jest pierwszy cel. Drugi na pewno to, że mogą skorzystać z tych dni wolnych. Też jest to czymś co kusi - mówi Anna Lipińska, zastępca dyrektora do spraw medycznych.



Edycja tekstu: Michał Król

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie kolejka ustawiła się o 4 rano. Krwiodawcy w rozmowie z naszą reporterką sami przyznali, że przedłużenie świąt jest dobrą motywacją.- Prócz czekoladek dostałem zwolnienie do pracy i bilet na męcz Pogoni. - Nie ukrywam, że to jest jedna z moich motywacji. - Próbuję przedłużyć święta. - Mam numerek numer 169. Trochę czekania, bo to przed świętami. - Spodziewałam się tego, że tak będzie. Mądry człowiek po prostu sobie pomyśli. Ja sobie po prostu odpocznę dwa dni, plus trzy to mam pięć wolnego - mówią krwiodawcy.Krew pełną - czyli ze wszystkimi składnikami - mężczyźni mogą oddawać nie częściej niż sześć razy, a kobiety - nie częściej niż cztery razy w roku. Przerwa między kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż osiem tygodni.