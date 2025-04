Somalijczycy zatrzymani na granicy wystąpili o azyl

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pięciu Somalijczyków zatrzymanych w piątek w okolicy Buku w powiecie polickim złożyło wnioski o ochronę międzynarodową – poinformował Morski Oddział Straży Granicznej. O obecności cudzoziemców w lesie przy granicy z Niemcami straż gminną zaalarmowali mieszkańcy.

Funkcjonariusze Straży Gminnej w Dobrej po sygnałach od mieszkańców wykryli w lesie w przy granicy państwa pięciu cudzoziemców. Prawdopodobnie nielegalnie zamierzali dostać się do Niemiec.



Byli to Somalijczycy. Nie mieli dokumentów. Funkcjonariusze stwierdzili, że przebywają nielegalnie – poinformował Tadeusz Gruchalla-Wensierski z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.



- Mężczyźni złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wdrożono w związku z tym stosowną procedurę, wydając im tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca oraz skierowano ich do Ośrodka dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku – dodał.



Będą przebywać w ośrodku do uzyskania decyzji szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł