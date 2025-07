Egzamin na prawo jazdy. Są zmiany [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Nie można jednoznacznie określić, czy będzie trudniej, ale na pewno wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa" - tak o zmianach w egzaminie na prawo jazdy mówią egzaminatorzy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Weszły w życie nowe przepisy. Zmiany dotyczą błędów, które są jednocześnie zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.



Wcześniej, gdy egzaminowany je popełnił, była jeszcze szansa na to, by zdał. Teraz np. nieustąpienie pierwszeństwa natychmiast dyskwalifikuje zdającego.



- Bardzo ciężko jest zdać ten egzamin. - Teraz się zmieniły przepisy. - Te rygorystyczne 18 błędów... - Najechanie na podwójną ciągłą, niezasygnalizowanie kierunkowskazem... Na pewno będzie trudniej zdać. - Dobrze, że niektóre przepisy są zaostrzane, zwiększa to bezpieczeństwo na drogach.- Trudniej na egzaminie, to łatwiej potem na drodze - mówili kursanci.



Przede wszystkim będzie to spójne z Prawem o ruchu drogowym, które wyraźnie określa takie zachowania jak wjazd na czerwonym świetle jako rażące błędy.



- Jeżeli dochodziło do jakiejś sytuacji, gdzie nie było bezpośredniego zagrożenia, wtedy nie było powodu do przerwania i wystawienia wyniku negatywnego. Na chwilę obecną taka sytuacja jak nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu bądź inne błędy wymienione w tej tabeli spowoduje, niestety, wynik negatywny - tłumaczy egzaminator nadzorujący ze szczecińskiego WORD, Wioletta Mikucka.



Średnia zdawalność egzaminu na prawo jazdy w szczecińskim WORD od początku roku wynosi około 30 procent.



Edycja tekstu: Jacek Rujna