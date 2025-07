Krew drem życia. Niestety wciąż jej brakuje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dopiero początek wakacji, a zachodniopomorskie banki krwi już świecą pustkami. Stan bardzo niski dotyczy grup 0 RhD+, A RhD- i 0 RhD-. A może być jeszcze gorzej.

Krew można oddawać także w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Piotra Skargi w Szczecinie.





Niewielu krwiodawców o nas wie i czas to zmienić - mówi kierownik stacji ppłk lek. Arkadiusz Szymczak.

Edycja tekstu: Michał Król

Właśnie podczas wakacji krew oddaje najmniej osób, a zapotrzebowanie w tym okresie bywa większe niż zwykle. Dlatego krwiodawcy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zachęcają, by podzielić się tym bezcennym darem.- Mnie zmotywował dziadek, który potrzebował krwi, żeby mieć operację. - Miałem krótką przerwę, taką ośmioletnią, ale łącznie już z ponad 20 lat. Dlaczego? Żeby pomóc innym. - Nic nas to nie kosztuje, a dar krwi to dar życia dla każdego potrzebującego - mówią krwiodawcy.- Wojskową stacją jesteśmy z nazwy, a może się zgłosić każdy: wojskowi, żołnierze, ale także cywile. W wojskowej stacji w Szczecinie można oddać krew pełną, z której my później preparujemy krwinki czerwone i osocze - mówi Szymczak.Krew mogą oddawać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat, które ważą co najmniej 50 kg.