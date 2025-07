Akademickie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Miasto nagrodzi dokonania naukowe młodych mieszkańców Szczecina. Rozpoczyna się nabór do Akademickiej Nagrody Prezydenta Miasta.

Studenci i absolwenci mogą zgłaszać swoje obronione prace doktorskie, magisterskie, licencjackie albo inżynierskie. Na nagrody w konkursie miasto przeznaczy 80 tysięcy złotych.





Nabór trwa do 30 września.





Nagrody są przyznawane w czterech dziedzinach:



● nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze;

● nauki humanistyczne, społeczne oraz sztuka;

● nauki inżynieryjno-techniczne;

● nauki medyczne i nauki o zdrowiu.



Na konkurs mogą być zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, które:



● zostały obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim;

● dotyczą wybranego zakresu dyscyplin i obszarów naukowych;

● pracę naukową może zgłosić autor/autorzy prac, a także uczelnia na której praca była obroniona, za zgodą autora/autorów prac;

● zostały ocenione przez uczelnie w stopniu wyższym niż dobry;

● walory metodologiczne prac winny prezentować poziom adekwatny do wymogów rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy;

● niosą szereg korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z ich wdrożenia;

● są realne do zrealizowania, a ich zastosowanie będzie pożyteczne dla miasta lub regionu i przyczyni się do promowania szczecińskiego środowiska naukowego (w przypadku innowacyjnych projektów technicznych lub wybitnych osiągnięć naukowych);

● w przypadku prac o charakterze architektonicznym, dotyczą ważnych zagadnień z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina.



Edycja tekstu: Jacek Rujna