Chroń się przed upałem. Są (sprawdzone) sposoby

Wysokie temperatury, bezchmurne niebo i palące słońce - takie są prognozy synoptyków na najbliższe dni.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Co za tym idzie - będzie mocno prażyć. Dermatolodzy przypominają: zanim wyjdziemy do miasta, na plażę, na rower czy na działkę - zaopatrzmy się w odpowiedni strój i filtry.- Zalecamy filtry apteczne, te produkowane przez firmy dermokosmetyczne, które prowadzą badania kliniczne, które są sprawdzone. Polecamy "pięćdziesiątkę", przy której i tak można się opalić, a potem "trzydziestkę" - zaleca lekarz dermatolog Katarzyna Turek-Urasińska.Sprawdziliśmy też, jaką receptę na ochronę przed palącym słońcem mają szczecinianie.- Lody. I ciągle się smaruję kremem "pięćdziesiątką". - Kapelusz na głowę, okulary na oczy, no i parasolka... - Rano wyjść, póki jeszcze tak nie grzeje, a później w cieniu gdzieś usiąść, iść do domu, obiadek zjeść... - Jak się chronię przed upałami? Nie wiem, dobrze siedzieć w parku, pod drzewami. W cieniu właśnie. - Wybieram takie ubrania, które mają naturalny skład i żeby było przewiewnie. - Poliester na lato? Dla mnie to tragedia - mówili szczecinianie.W środę na termometrach w regionie możemy się spodziewać około 34 stopni.