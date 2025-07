Bezpieczna plaża w Kołobrzegu, ale zdrowy rozsądek obowiązuje [WIDEO]

Komplet ratowników na kołobrzeskiej plaży. Obsadzili już wszystkie kąpieliska, a plaża zapełnia się turystami.

Z początkiem lipca wystartowało 10 kąpielisk na kołobrzeskich plażach. Na wieżach pracuje 55 ratowników, którzy doglądają bezpieczeństwa wypoczywających nad wodą.





Grzegorz Markowski, zastępca kierownika miejscowych kąpielisk na starcie sezonu apeluje do turystów o rozwagę nad wodą.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Najważniejsze to zdrowy rozsądek. Trzeba mieć wyobraźnię; wchodzimy do wody, to jest dla ludzi, wszyscy z tego mogą korzystać, ale najważniejsze: nie pod wpływem alkoholu - przestrzegał.Jacek Banasiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mówi, że dodatkowym wsparciem dla ratowników są kamery obejmujące swoim zasięgiem także odcinki plaży poza wyznaczonymi kąpieliskami.- Mamy pełny przegląd praktycznie na całym odcinku naszej plaży. Monitoring pozwala nam bardzo szybko reagować - podkreślił.Kołobrzeskie kąpieliska będą czynne do końca wakacji. Ratownicy na wieżach będą obecni codziennie w godz. 10-18.