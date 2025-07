Eksperci dyskutują o potrzebach rowerzystów

Ustalą ogólnopolską strategię rozwoju polskiej turystyki rowerowej. W szczecińskim Urzędzie Marszałkowskim członkowie Polskiej Federacji Rowerowej spotykają się z władzami województwa i innymi rowerzystami.

To wszystko w ramach Programu Wsparcia Turystyki przygotowanego przez Ministerstwo Sportu. Sugestie przedstawione na spotkaniu zostaną przekazane ministerstwu, które pracuje nad zmianami w ustawie.





O problemach, jakimi zajmą się działacze, opowiada Olivier Schneider, wiceprezes Polskiej Fundacji Rowerowej.

- Czego brakuje na szczeblu krajowym. Czy jakiejś marki zagranicznej, promowania polskich tras za granicą. Dodatkowo do samych tras, czyli tego paska asfaltu, jakieś usługi, takie jak wynajem rowerów, gastronomia, nocleg, czy chociażby toaleta - mówi Schneider.Swoje sugestie dla ekspertów mają też szczecińscy rowerzyści. Ich zdaniem chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.- Ciągłości w ścieżkach rowerowych. Bardzo często zdarza się tak, że mamy ścieżkę rowerową po jednej stronie, chodnik po drugiej stronie i po przejeździe mamy odwrotnie. Ja nie wiem, to jest jakiś plan, ale ja tego nie jestem w stanie zrozumieć - mówi rowerzysta.Strategia Turystyki Rowerowej w Polsce opracowywana jest wspólnie przez województwa zachodniopomorskie i małopolskie. Spotkanie w środę w Szczecinie potrwa do godzinę 14:30.