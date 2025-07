Na niebie słońce, na Arkonce tłumy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecińska Arkonka magnesem w czasie upałów dla spragnionych ochłody mieszkańców.





- Dzisiaj na pewno będzie najwięcej osób. Zjeżdżają nieregulaminowo ze zjeżdżalni, skaczą do wody mimo zakazów i często po murkach przeskakują, co jest bardzo niebezpieczne. Ja bym najbardziej zaapelował o czytanie regulaminu i przestrzeganie go - mówi ratownik wodny Michał Stalaczyk.





Ponad 30 stopni sprawiło, że miejskie baseny przeżywają oblężenie, bo jak mówią sami szczecinianie, przed upałem najlepiej uciekać nad wodę.- Na wakacje czas start. - Gorąco trochę. Ze 30 stopni już jest. - Woda zimna, na taką pogodę dobra. - Możesz się opalać, poleżeć w cieniu, kupić sobie frytbułę. - Elegancko, poleżę sobie sam i jest fajnie. - Cieszymy się z wakacji i takiej pogody. - Dzisiaj będzie 36 stopni. - Żeby się schłodzili, przyszli. Dobra zabawa tutaj jest, zapraszamy - mówią szczecinianie.Kąpielisko Arkonka czynne jest do godziny 19. W czwartek na termometrach w Szczecinie do 24 stopni.