Powrót do przeszłości, czyli powstaje historyczna mozaika [WIDEO, ZDJĘCIA]

Z fragmentów luster i kolorowych kafli powstanie mozaika z okazji 80-lecia polskiego Szczecina. W punkcie sąsiedzkim "U Krysi" przy ul. Bałuki 17 praca wre.

Chętni pod okiem autorki projektu Karoliny Gołębiowskiej uczą się jak wykonać mozaikę, która wkrótce wpisze się w krajobraz Szczecina.



- Ta forma mocno mnie skusiła, żeby spróbować. Nie sądziłam, że będę pracować dzisiaj ze szkłem. Myślałam, że z jakimiś talerzami potłuczonymi, ale jest to bardzo ciekawe i wciągające. - To jest mój pierwszy raz w robieniu mozaiki, ale bardzo mi się podoba. Myślałam, że od razu się czymś skaleczę, ale na razie dobrze idzie - mówiły artystki.



- Tu powstaje mozaika oparta o zdjęcie archiwalne, powojenne, Szczecina i pierwszych jego polskich mieszkańców. Projekt urozmaicamy elementami lustrzanymi, żeby dzisiejsi mieszkańcy mogli się spotkać w przestrzeni miasta na jednej ścianie z tymi mieszkańcami z przeszłości. Rozwalamy coś, składamy to później w całość, przypomina to układanie puzzli - wskazała Karolina Gołębiowska.



Warsztaty mozaikowe potrwają do piątku. Odsłonięcie dzieła o wielkości 2,5 na 1,5 metra planowane jest za kilka tygodni.



