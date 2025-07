Wypadek na Arkonce. Policja apeluje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Uwaga na upały - policja apeluje o ostrożność i rozsądek po zasłabnięciu nastolatki na szczecińskiej Arkonce.

- Dziewczynka uderzyła głową w beton. Interweniowała policja i zespół ratownictwa medycznego - mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Na miejscu wezwania znajdowała się poszkodowana dziewczyna, lat 15, w stanie po omdleniu. Pacjentka przytomna w stanie stabilnym z urazem głowy. Po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych została przewieziona do szpitala.



- Na termometrach ponad 30 stopni, unikajmy wychodzenia na słońce do godziny 17 - mówi Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Pijmy dużo wody. Nie należy czekać, aż poczujemy pragnienie. Ważne jest, aby nosić nakrycie głowy i jasne, przewiewne ubrania. Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w aucie, nawet na chwilę. Uważajmy na siebie i dbajmy o siebie i o najbliższych.



Warto też zajrzeć do osób starszych, którzy w czasie upału mogą potrzebować pomocy.



