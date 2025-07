200 milionów złotych na psychiatrię dziecięcą w Zdrojach

Zielone światło dla budowy centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zdrojach. Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę rankingową projektów strategicznych, dotyczących opieki psychiatrycznej. Wśród nich znalazł się wniosek szpitala „Zdroje”.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

To ogromny krok dla szpitala - zapewnia dyrektor placówki Łukasz Tyszler.- To przede wszystkim nowa jakość, bo to nowy budynek, zupełnie nowe pomieszczenia, bezpieczne, w nowych standardach - takich, jakich oczekują pacjenci, ich rodzice, ale także i personel, który jest jednym z najlepszych w Polsce, a chciałby pracować w znakomitych warunkach - mówi Tyszler.Zabiegaliśmy o to finansowanie od wielu lat - dodaje Magdalena Knop, rzecznik Szpitala Zdroje.- Pozwoli nam to rozszerzyć dostępne formy leczenia o nowo utworzony oddział dzienny oraz o leczenie środowiskowe - mówi Knop.Szacunkowa wartość inwestycji to 200 mln zł. Zakończenie projektu zaplanowane jest na 2029 rok. Działający obecnie w szpitalu „Zdroje” oddział psychiatrii dziecięcej jest jedyną taką placówką w województwie.