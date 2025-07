RSnW: wakacyjna miłość. Rewelacja i ryzyko

Do zakochania jeden krok? Eksperci przekonują, że w lecie strzała amora uderza nas zdecydowanie częściej...



- Wakacyjna miłość to rewelacja - przekonywała w audycji "Radio Szczecin Na Wieczór" dr n. med. Iwona Jankowska-Wojniak, lekarz specjalista seksuolog, ginekolog, biegły sądowy.- Ten okres po prostu trzeba chłonąć i być szczęśliwym. Potem dopiero zaczyna to wszystko łagodnieć i zaczyna być mądre. Bo zakochanie nie jest mądre - oceniła.- Trzeba także zakochiwać się z głową - dodała Małgorzata Marczulewska, właścicielka agencji detektywistycznej.- Mówimy o związkach wakacyjnych. One bardzo szybko się zawierają, ale one też bardzo szybko i często bardzo drastycznie się rozpadają - podkreśliła.Z badań jednej z aplikacji randkowych wynika, że aż 86 procent polskich singli chciałoby przeżyć wakacyjną miłość. A 36 procent badanych uważa, że wakacyjna miłość to szansa na poznanie kogoś na całe życie.