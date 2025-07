Zwierzęta też odczuwają upały - czego nie robić, aby nie stała im się krzywda?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Marlena Sobczak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pozostawianie zwierząt domowych na balkonie w pełnym słońcu, w rozgrzanych samochodach, bez dostępu do świeżej wody i cienia - te grzechy najczęściej popełniają opiekunowie w upalne dni.

Eksperci przypominają, że aby uchronić zwierzaka przed bardzo niebezpiecznym dla zdrowia przegrzaniem, trzeba pamiętać o wodzie, krótkich spacerach i odpoczynku w zacienionych miejscach.



Ani psy, ani koty nie potrafią się pocić. Głównym systemem chłodzenia u psa jest ziajanie - mówi wolontariuszka szczecińskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Marlena Sobczak.



- Lepiej tego zwierzaka zamknąć w domu, aniżeli ma siedzieć na balkonie, bo niektóre zwierzęta też tak tego nie odczuwają. Poleżą sobie trochę w słońcu i zaraz udar cieplny, gotowy. Zwierzęta nie myślą w ten sposób, my musimy pomyśleć za nie - mówi Sobczak.



Lepiej zapobiegać, niż ratować - mówią szczecinianie o opiece nad swoimi czworonogami w upalne dni.



- Psa ochroniłam w miarę w tym wózeczku. To jest właściwie przyczepka rowerowa, ale że idziemy do lekarza, jest już starszy, dają mu się upały we znaki, to musi jechać. - Ten pies jest czarny, to tak łapie szybko ciepło, ale zawsze biorę wodę. Fakt, że troszkę mamy ciepło żoną w mieszkaniu, ale zawsze stara mu się włączyć wentylatorek. - Najczęściej mają maty chłodzące do leżenia, plus dodatkowo ewentualnie dostają kąpiele, żeby po prostu być cały czas zmoczone - mówią właściciele pupili.



Kolejna fala upałów jest prognozowana na koniec tygodnia.