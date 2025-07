Od poniedziałku wyrywkowe kontrole po polskiej stronie granicy

Od północy 7. lipca polscy pogranicznicy będą pilnować dziewiętnastu oficjalnych przejść granicznych w regionie.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Jak poinformował wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, kontrole będą prowadzone wyrywkowo.- Ten sposób kontroli jest sprowadzony dlatego, żeby jak najmniej przeszkadzać obywatelom Polski oraz turystom w przekraczaniu granicy oraz osób, które codziennie dojeżdżają z Niemiec do Polski lub z Polski do Niemiec do pracy - mówi Rudawski.Za przeprowadzenie akcji odpowiedzialne będą wyłącznie polskie służby, ma to być współpraca Straży Granicznej, policji i Wojsk Obrony Terytorialnej. Przekraczający granicę powinni stosować się do poleceń służb - przypomina zastępca komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej komandor Wojciech Heninborch.- W innych miejscach niż w tych 19 punktach granicy po prostu przekraczać nie wolno, a jeśli się przekracza nawet w tych punktach, to oczywiście trzeba mieć ze sobą dokument, jak również poddać się wyrywkowej kontroli - mówi Heninborch.Akcja służb na granicy polsko-niemieckiej ma potrwać 30 dni, ale możliwe, że będzie przedłużana. Władze województwa mają nadzieję, że sprawne działanie pograniczników uspokoi mieszkańców zbierających się na przejściach granicznych w tak zwanych patrolach obywatelskich.