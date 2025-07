Potrącił dziewczynkę jadącą na rowerze i uciekł z miejsca zdarzenia.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Na Rondzie Pajora w Stargardzie kierowca osobówki potrącił nieletnią rowerzystkę. Do wypadku doszło na oznakowanym przejeździe dla rowerów.Poszkodowana trafiła do szpitala. Sprawca wypadku uciekł. Szuka go policja.