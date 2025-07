Oszuści podszywają się pod NFZ próbując wyłudzić dane

Oszuści znów podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie warto klikać w podejrzanie wyglądające linki i otwierać nieznanych załączników.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Może się to skończyć wyczyszczeniem naszego konta - mówi Małgorzata Olszewska ze szczecińskiego oddziału NFZ i dodaje, że oszuści korzystają teraz z nowej metody wyłudzania danych.- Nowa próba oszustwa dotyczy zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oszuści wysyłają profesjonalnie wyglądające maile i smsy, których nadawcą jest rzekomo Narodowy Fundusz Zdrowia. W wiadomościach zachęcają do kliknięcia w fałszywe linki lub do otwarcia załączników, które tak naprawdę są bardzo niebezpieczne - mówi Olszewska.Wcześniej oszuści próbowali również wyłudzać dane oferując apteczki, karty ubezpieczeniowe i bony do aptek. A jak mogą wyglądać takie fałszywe wiadomości możecie sprawdzić na naszej stronie internetowej.