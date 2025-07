Kontrole na zachodniej granicy. Komentarze polityków

W poniedziałek przywrócone zostaną kontrole na zachodniej granicy oraz na granicy z Litwą. Będą prowadzone w taki sposób, by nie utrudniać życia mieszkańcom przygranicznych terenów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dobromir Sośnierz z Konfederacji uważa, że wprowadzenie kontroli na granicach to dobra decyzja, ale spóźniona. - Jeśli zamierzaliśmy asertywnie postawić się Niemcom, to ja też nie jestem akurat pewien, czy od tego należało zaczynać, czyli od kontroli granic. Są inne narzędzia eskalacyjne. Najpierw przychodzą papiery, my te papiery rozpatrujemy, potem dopiero przyjeżdża imigrant, a nie w odwrotnej kolejności - powiedział Sośnierz.Jak wskazała Barbara Oliwiecka z Polski 2050, kontrole na granicach mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli Polski. - To, że teraz wprowadzamy kontrolę na granicy wynika z dwóch kwestii. Raz, że faktycznie Niemcy zaostrzyły swoje prawo od 1 czerwca. Dwa, to jest to, że jest bezpiecznie w Polsce, ale działania pana Bąkiewicza Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości wzbudzają tak duży niepokój, że ludzie tracą to poczucie bezpieczeństwa i to też ma na celu uspokoić tą sytuację - tłumaczy Oliwiecka.Krzysztof Lipiec z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że to właśnie oddolny ruch ochrony granic skłonił rząd do działania w sprawie kontroli na granicy z Niemcami. - Dzisiaj ten Ruch Ochrony Granic tak naprawdę nie ma nic wspólnego z żadną opcją polityczną, bo tam gromadzą się ludzie, którzy chronią polskie granice ponad podziałami politycznymi. Ten ruch spowodował to, że Donald Tusk poszedł też po rozum do głowy, aczkolwiek jest to działanie bardzo spóźnione, bo my Niemcom powinniśmy odpowiedzieć od razu. Takim samym działaniem - podkreślał Lipiec.Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę, że wprowadzenie kontroli również na granicy z Litwą to efekt skutecznego zablokowania szlaku migracyjnego z Białorusi do Polski. - Dzięki temu, że granica z Białorusią jest dzisiaj naprawdę bardzo szczelna, to ten ruch migracyjny przesunął się właśnie w kierunku republik bałtyckich, w tym Litwy. Dlatego będziemy mieli również kontrole wyrywkowe na granicy z Litwą - dodała Piekarska.Kontrole na granicy z Niemcami będą realizowane w 52 punktach granicznych oraz w 13 na granicy z Litwą.