80. rocznica przejęcia Szczecina przez polskie władze [ZDJĘCIA]

W dniu urodzin miasta przedstawiciele rządu, szczecińskiego magistratu, kombatanci złożyli kwiaty przed Pomnikiem Czynu Polaków.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Oficjalnym uroczystościom towarzyszył hejnał miasta, który zagrali uczniowie szczecińskiej szkoły muzycznej.- Znamy historię naszego miasta i wiemy jaki trudny był to czas. Chcemy, żeby to był dom nie tylko dla nas, ale także dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, aby inni widzieli, że Szczecin po prostu jest dobrym miejscem do życia - mówi Piotr Krzystek.- Kiedy patrzymy na to jak Szczecin wyglądał 80 lat temu, kiedy był cały w gruzach i w zgliszczach, oddajemy wielki honor i szacunek tym, którzy odbudowywali to miasto i tym, którzy przez następne lata budowali Szczecin po to, aby mógł się stać tak dobrym i wspaniałym miejscem do życia - mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.5 lipca 1945 roku w bibliotece obecnego urzędu miasta Piotr Zaremba, pierwszy polski prezydent Szczecina, ostatecznie przejął administrację nad miastem.