Święto Śledzia Bałtyckiego w Niechorzu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ryba po niechorsku, koncerty i jarmark rękodzieła. Radio Szczecin nadaje dziś z Niechorza, gdzie trwa Święto Śledzia Bałtyckiego.

Przed latarnią morską w Niechorzu, dużo się dzieje. Na odwiedzających czeka między innymi degustacja śledzika w bułce.- To jest akurat solony i do tego dodawany jest pieprz prawdziwy, grubo mielony. Przygotowałam się na 100 bułek i na razie dobrze nam to idzie - mówi pani Ola.O godzinie 17 będzie natomiast serwowana ryba po niechorsku - mówi dziennikarz Radia Szczecin Robert Bochen. - To nie jest danie przywiezione z puszki, tylko tu zrobione w Niechorzu, żeby było niechorskie.Impreza na placu przed latarnią morską potrwa do późnej nocy.