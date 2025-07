Ryba po niechorsku hitem Święta Śledzia Bałtyckiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Około 500 porcji ryby po niechorsku przygotował w Niechorzu dziennikarz Radia Szczecin Robert Bochenko. To z okazji obchodów Święta Śledzia Bałtyckiego. Kolejka do degustacji ustawiła się od morza do latarni morskiej.





Święta Śledzia Bałtyckiego to również koncerty szantowe, jarmark rękodzieła i wiele atrakcji dla dzieci.



- Coś pysznego, powiem Państwu, że naprawdę warto było tyle czasu czekać. To jest poezja smaku. To, co przygotował tutaj Robert, nawet nie możecie sobie wyobrazić, jak to jest pyszne. Świeża ryba, warzywa, pomidory. Nie może być lepiej, polecam - mówi degustująca.