Strumiany oddały hołd Kulmom

Świetlicy wiejskiej w Strumianach nadano imię Joanny i Jana Kulmów. Joanna Kulmowa poetka, prozaiczka, autorka utworów scenicznych oraz książek dla dzieci i młodzieży, reżyserka i Jan Kulma reżyser teatralny i telewizyjny, muzyk, filozof i pisarz mieszkali i tworzyli w Strumianach ponad 35 lat.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Choć Kulmowie nie mieszkają w Strumianach od blisko 30 lat, my wciąż o nich pamiętamy, podkreśla Sołtys Sołectwa Strumiany Krzysztof Jezierski.- Nasi mieszkańcy bardzo dużo pomagali na naszej miejscowości też, ale byli twórcami wielkiej skali państwa naszego, a też i Europy. Ja się wprowadziłem, jak oni już tutaj nie mieszkali. Myślę, że im to się należy i że to będzie nie tylko pierwsze spotkanie, ale kolejne też się odbędą. Lato z Kulmami.W uroczystości wzięła udział Alicja Węgorzewska śpiewaczka operowa i profesor Urszula Chęcińska - "podopieczne" Kulmów. Bo choć artyści nie mieli własnych dzieci, to pod intelektualną opieką mieli ich blisko 40. Wielu młodych ludzi, regularnie przyjeżdża do Strumian - wspomina Węgorzewska.- Ta rodzina strumiańska, która wyrosła wokół nich, to były dzieci, które oni przytulali emocjonalnie, edukacyjnie, ale także potrafili dla nas ich gotować - dodaje Węgorzewska.Na jednej ze ścian świetlicy powstał wielki mural z podobizną Joanny i Jana Kulmów.