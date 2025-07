Inscenizacja historyczna z okazji 80. urodzin Szczecina [ZDJĘCIA]

Odtworzyli historię pierwszych dni polskiego Szczecina w formie historycznej inscenizacji przed gmachem Urzędu Miasta. To jedna z atrakcji dla mieszkańców w ramach 80. urodzin miasta.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Podróż w czasie przedstawia m.in. wyzwania, z jakimi mierzyli się mieszkańcy w tamtych czasach i losy prezydenta Piotra Zaremby. W odwzorowaniu historii pomogły wspomnienia pionierów Szczecina z pierwszych dni życia w mieście pod rządami polskiej administracji.- Jest to interesujące, ale my po prostu to znamy. To jest nasze życie, to jest nasz Szczecin. - Zawsze coś warto usłyszeć, co się działo, jak to wyglądało. Dobry pomysł, żeby coś takiego stworzyć. - Jak najbardziej, wydaje mi się, że mamy możliwość poznać kawałek historii na żywo, co nie zawsze się zdarza. - Fajnie to zorganizowali. - Na pewno młode pokolenie, no niestety nie uczy się tak historii, jak my się uczyliśmy. Nie tylko nasze stare pokolenie, tylko młode może coś zobaczyć. - Mam okazję poznać kawałek historii tego miasta - mówią szczecinianie.Inscenizację historyczną zorganizowała m.in. Szczecińska Agencja Artystyczna. O godzinie 22:30 ostatnia urodzinowa atrakcja, czyli mapping na fasadzie urzędu.