Letters to Adele - koncert wieńczący obchody 80. urodzin Szczecina [ZDJĘCIA]

Jak kończyć świętowanie to właśnie tak - z przytupem - mówili widzowie koncertu "Letters to Adele" w Teatrze Letnim. Widowisko to muzyczna podróż przez dotychczasową twórczość artystki.

- Z Młodzieżowej Rady Miasta jesteśmy, więc tutaj przyszłyśmy świętować osiemdziesiątą rocznicę Szczecina. - Jesteśmy zainteresowani repertuarem Adele. - Mogę zamknąć oczy i sobie wirować. - Adel jest niepowtarzalna. Ona nie ma kopii wśród osób śpiewających i trudno ją naśladować. Dlatego bardzo chętnie skorzystałam z zaproszenia - mówią widzowie.



Wydarzenie zamykało obchody 80. urodzin Szczecina.



- W Teatrze Letnim kończymy obchody urodzin Szczecina osiemdziesiątych koncertem Letters to Adele. Jest to koncert największych przebojów Adele, przeplatany listami o Szczecinie - mówi wokalistka Kasia Buja Kazuba.