Podpisanie umów na rozbudowę DK nr 22 oraz na obwodnicę Bobolic [ZDJĘCIA]

Za trzy lata w Zachodniopomorskiem będziemy mogli jeździć jedną nową i jedną odnowioną drogą - w poniedziałek podpisano umowy na ich realizację.

Mowa o rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku Człopa-Wałcz i budowie obwodnicy Bobolic w ciągu drogi krajowej nr 25.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że obwodnica Bobolic w ciągu drogi krajowej nr 25 będzie miała nieco ponad kilometr. Natomiast droga krajowa nr 22 zostanie przebudowana na długości 15,5 km.





Obie inwestycje będą kosztować 216 mln zł.

- To bardzo ważne inwestycje dla naszego województwa - przekonuje Dawid Krystek, wicewojewoda zachodniopomorski.- Przyzwyczailiśmy się do dobrych dróg ekspresowych. Dzisiaj czas na budowę obwodnic, dzisiaj czas na budowanie dróg krajowych, tych, które nie będą autostradami. Tam też chcemy jeździć bezpiecznie - powiedział.- Te drogi będą spełniały najnowsze standardy - dodaje Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.- To na pewno korzyści dla transportu, który będzie mógł spokojnie omijać miejscowości i jechać nowymi drogami, czyli o odpowiedniej klasie nośności. I przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - podkreślił.